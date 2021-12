"Hoje é um dia importante". Foi com estas palavras que Diana Nicolau começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta segunda-feira, 13 de dezembro. Uma publicação onde revela que a semana inicia-se com uma "cirurgia intra-ocular".

"Quando tinha dois anos a minha mãe deu comigo à frente da televisão a piscar muito os olhos enquanto via os desenhos animados. Desde essa altura que uso óculos", começou por contar.

"Numa altura em que os óculos não eram tão giros e tão fofos como os das crianças de hoje. Os óculos safaram-me de ir à baliza em algumas aulas de educação física, mas também me punham sempre na fila da frente das salas de aula. Às vezes eram um escudo, outras um obstáculo. Fui a cegueta, a toupeira, a caixa de óculos e a Mr.Magoo", lembrou.

"Nunca gostei de os usar e assim que pude troquei-os por lentes de contacto. Quando brincava aos teatros, tinha por hábito tirar os óculos porque sem eles me sentia mais eu. Mas depois não via um boi - provavelmente nesta foto nem o papel à frente via", confessou de seguida, acrescentando que "tem 10 dioptrias".

"E hoje é o dia em que deixo os óculos, as lentes de contacto e o medo de ter de acordar a meio da noite por algum desastre e não encontrar os óculos. Como a minha graduação é tão alta e a minha córnea tão fina, a cirurgia a laser não ia resolver nada. Esperei muitos anos até encontrar um médico que me passasse a confiança necessária para fazer a cirurgia intra-ocular", explicou.

"Nem quero pensar muito que me vão abrir o globo ocular e enfiar uma lente lá dentro", admitiu, também.

Veja a publicação na íntegra:

