Na passada semana, Lea Michele confirmou com uma fotografia nas redes sociais a grande novidade: Está 'a caminho' o primeiro filho da atriz, fruto do casamento com Zandy Reich.

Uma experiência que está a adorar e, segundo fontes do E! News, nem mesmo a pandemia da Covid-19 e o facto de estar em isolamento social abalam o seu espírito.

"Quer levar as coisas com calma nesta primeira fase. Está realmente a gozar o presente e a absorver tudo da gravidez sem distracções", contou o informante.

