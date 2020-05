Lea Michele surpreendeu tudo e todos ao confirmar a gravidez com uma fotografia única. A atriz vai ser mãe pela primeira vez e decidiu publicar no Instagram uma foto cujo destaque vai para a 'barriguinha'.

Este sábado, apenas alguns dias depois de terem surgido na imprensa os rumores de que estaria à espera do primeiro filho em comum com o marido, Zandy Reich, Lea mostrou-se radiante com esta nova fase.

"Muito grata", escreveu a atriz, de 33 anos, na legenda da fotografia, tendo acrescentado de seguida um emoji em forma de coração.

Leia Também: Lea Michele está grávida pela primeira vez