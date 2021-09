Nego do Borel foi notícia no Brasil durante o fim de semana depois de ter sido expulso do reality show 'A Fazenda', onde participam outras celebridades, por ter alegadamente abusado sexualmente de uma outra concorrente.

Dayane Mello alega que após uma festa no reality show, da Record TV, na noite de sexta-feira, dia 24, o cantor brasileiro deitou-se numa cama ao seu lado e aproveitou-se do facto de estar embriagada. A modelo pediu a Nego do Borel que se afastasse, tal como fizeram outros concorrentes, mas este recusou e terá tentado forçar um ato sexual. O músico, que já trabalhou com David Carreira, foi expulso do programa e enfrenta agora uma investigação policial.

Em declarações ao site O Globo, amigos próximos de Nego do Borel dão conta de que este está triste e "sem entender o que aconteceu". O funkeiro não compreende "motivo real" da expulsão e manifesta agora o desejo de "resolver a situação da forma correta".

