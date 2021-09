Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica após as queixas apresentadas pela ex-namorada, Duda Reis. Foi a própria quem destacou a informação através de um vídeo que publicou na sua conta de Instagram e onde conta o seu lado da história.

"Deixo aqui esse vídeo para quem duvidou em algum momento da minha versão e deixo aqui a notícia de que hoje, Leno Maycon (Nego do Borel) foi indiciado por ter praticado violência doméstica contra mim", sublinha.

"Vale lembrar que é a terceira denúncia, de uma terceira mulher diferente, sobre agressão física e psicológica vindas do mesmo homem", lamenta.

"Até quando um agressor terá espaço na sociedade e até quando a palavra da vítima será colocada em pauta? Deixo aqui as minhas lamentações também para a emissora, que insiste em tentar mudar a imagem de homens que contém ficha criminal, revitimizando sempre a vítima", termina.

Já no vídeo, a artista brasileira lamenta o facto da mulher ainda ser "ensinada a não acreditar na palavra de outra mulher", motivo pelo qual considera a "sociedade machista".

"Hoje, o juiz decretou que o Nego do Borel será indiciado por agressão e violência doméstica. Além das minhas denúncias, ele tem as de outras duas ex-namoradas que também foram comprovadas. Hoje foi uma vitória muito grande para mim e para todas as mulheres", referiu.

Veja o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Leia Também: Músico brasileiro Nego do Borel acusado de violência doméstica