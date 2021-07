Nego do Borel, de 29 anos, foi indiciado nesta quarta-feira, dia 21, pelo crime de violência doméstica pela esquadra de atendimento à mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As acusações partem da ex-namorada do músico brasileiro, Swellen Sauer, que foi sua assessora de imprensa no início de carreira, e já foram prontamente negadas pelo acusado.

"O cantor Nego do Borel, através da sua assessoria jurídica, comunica que estamos a aguardar a manifestação do Ministério Público sobre o inquérito, que tem vindo a ser noticiado na imprensa ao logo desta quarta-feira. Porém recebemos o indiciamento do Leno Maycon [verdadeiro nome de Nego do Borel] com tranquilidade e confiamos plenamente na sua inocência e consequentemente na Justiça", refere um comunicado assinado pela advogada Elizabeth Medeiros.

Não foi, no entanto, Swellen quem fez a queixa contra o ex-namorado. Foi o Ministério Público a dar início ao processo depois das declarações feitas pela alegada vítima ao programa 'Fantástico'.

"Ele ficou com ciúmes e veio atrás de mim, a falar, a reclamar. Estava com um carregador e o telefone na mão e encostou-me à parede, e colocou o carregador [no seu pescoço]. No momento não percebes muito bem o que está a acontecer, até que senti, realmente, que me faltou o ar. Eu estava com uma amiga e ele com o empresário dele, eu chamei por eles e ele afastou-se", relatou Swellen.

Em novas declarações, ao Extra, a ex-namorada de Nego do Borel afirma não desejar que o músico "seja preso" mas confessa que gostaria que este pagasse "de alguma forma" pela sua atitude agressiva.

Esta não é a primeira acusação de violência doméstica contra o cantor. Nego do Borel foi acusado em janeiro deste ano por Duda Reis, sua ex-noiva, do mesmo crime.

