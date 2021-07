A imprensa nacional deu destaque esta quarta-feira a uma notícia que dava conta de que Fernando Figueira, conhecido como DJ Mastiksoul, teria sido condenado em tribunal pelo crime de violência doméstica.

Apresentando a sua versão dos factos, Mastiksoul reagiu às alegações através de um comunicado partilhado na sua conta oficial de Instagram.

"Venho pelo presente, no âmbito do meu direito de resposta à noticia veiculada na imprensa na data de hoje, referir que a mesma contem informações que não correspondem à verdade dos factos, que em sede própria serão devidamente esclarecidos e diz respeito a um processo que se encontra em fase de recurso, vigorando até ao transito em julgado da decisão final o princípio da presunção de inocência, direito que me assiste, aguardando serenamente pela decisão que venha a ser proferida pelos Tribunais Superiores", começa por esclarecer.

Por fim, Fernando Figueira pede que seja respeitada a sua família e particularmente os seus filhos.

"Assim, peço a toda comunicação social que aguarde pela conclusão do processo, por respeito a minha família e em especial aos meus filhos menores que merecem ser protegidos e ter uma vida emocionalmente estável", termina.

O processo em tribunal a que se refere o DJ, recorde-se, diz respeito a uma alegada acusação da sua ex-companheira e mãe do seu filho mais novo.

Leia Também: Bárbara Norton de Matos dedica palavras de força a Rogério Samora