Kourtney Kardashian Barker está debaixo de críticas depois de ter publicado no Instagram algumas imagens em que aparece com o filho mais novo num barco. Entretanto, a socialite já reagiu aos comentários e agradece "pelo alerta".

A celebridade, de 46 anos, ficou no centro de uma polémica quando na passada sexta-feira, dia 8 de agosto, mostrou-se a passear de barco com o pequeno Rocky Thirteen, de 21 meses, sem colete salva-vidas.

De acordo com a People, pelas imagens é possível perceber que a figura pública estava por Idaho, onde é obrigatório o uso de equipamentos de segurança para menores de 14 anos.

"O Rocky devia estar a usar um colete salva-vidas. Que negligência perigosa", disse um internauta no Reddit, cita a revista. "As crianças em barcos deveriam usar sempre um colete salva-vidas apropriado, e parece que têm um [colete salva-vidas] logo ao lado deles", comentou outro.

Também no Instagram não faltaram reações negativas à partilha de Kourtney Kardashian. "Por favor, por favor, coloquem um colete salva-vidas."

"Vocês têm de garantir que as crianças usem sempre o colete salva-vidas! Assim como também não as levariam sem cinto de segurança/cadeirinha. A água é muito imprevisível e pode ser muito perigoso."

Veja na publicação abaixo todas as imagens que completam a publicação de Kourtney Kardashian, que inclui a fotografia que causou a polémica.

Numa outra publicação que fez nas stories da rede social, Kourtney Kardashian reconheceu o erro e agradeceu pelo alerta.

"Atualização: comprei um colete salva-vidas que serve! Sinceramente, não pensei em alguns dos perigos. Obrigada por me alertarem e espero que isto ajude a consciencializar outras mães sobre os perigos de certos tipos de navegação sem colete salva-vidas", disse.

Publicação de Kourtney Kardashian© Instagram_kourtneykardash

O pequeno Rocky Thirteen, recorde-se, é fruto do casamento de Kourtney Kardashian com Travis Barker. O menino nasceu em novembro de 2023, um ano depois de o casal ter dado o nó (em 2022).

A celebridade é ainda mãe de Mason, de 15 anos, Penelope, de 13, e Reign, de 10, fruto da relação anterior com Scott Disick.

Leia Também: Quando era Pequenino: "Apesar das guerras, tive uma infância feliz"