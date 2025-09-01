"Código Cabos Submarinos – Um segredo bem guardado" é o tema da próxima sessão do Museu das Comunicações, em Lisboa.

No dia 13 de setembro, a instituição abre as suas portas para convidar todas as famílias a descobrir mais sobre aquele que descreve como "o segredo mais bem guardado da história das comunicações."

"Nesta oficina, vamos conhecer a audácia dos pioneiros que ligaram os continentes e os perigos que enfrentaram. Vamos ainda ver de que forma Portugal se transformou num hub da comunicação global", explica em comunicado.

Esta atividade temática, que se vai realizar entre as 15h30 e as 17h00, é aberta a todos os membros da família e tem um custo de dois euros.

O interessados devem fazer a sua inscrição aqui.