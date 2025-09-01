Margarida Corceiro esteve na passadeira vermelha da 82.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, em Itália, no dia 30 de agosto.

Ao partilhar este momento único na sua página de Instagram, onde mostrou um conjunto de imagens da sua ida à 'red carpet' do evento, a atriz portuguesa escreveu: "A celebrar o cinema, os sonhos e a magia da narrativa. Obrigada Armani por esta noite tão linda."

A publicação, como seria de esperar, recebeu várias reações entre famosos, amigos, colegas e fãs.

Para a ocasião, como pode ver na galeria, Margarida Corceiro escolheu um vestido prateado repleto de lantejoulas e com franjas.

De recordar que Margarida Corceiro já tinha estado anteriormente num evento organizado pela Armani, em Veneza, Itália. Para esta ocasião optou por um macacão sem ombros em tons de nude e dourado.