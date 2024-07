Natalie Portman deslumbrou com um minivestido rosa, com pequenas transparências e alças vermelhas em veludo.

Para completar o visual, Natalie optou por uns saltos altos dourados com tiras.

Este foi o look que a atriz, de 43 anos, escolheu para a exibição da sua mais recente série da Apple TV, 'Lady in the Lake', que decorreu no Museu Paley, em Nova Iorque, esta quarta-feira.

Veja as imagens da galeria.

Leia Também: Scarlett Johansson: O vestido midi e a 'cumplicidade' com Channing Tatum