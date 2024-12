O Natal está cada vez mais perto e Inês Herédia revelou alguns detalhes de como irá passar esta época especial, enquanto marcava presença no evento da Portugal Duty Free que aconteceu no dia 28 de novembro.

Além da quadra natalícia, a atriz celebra também o seu aniversário e o dos filhos (no dia 27 de dezembro) e ainda o dos afilhados entre este mês e janeiro.

Relativamente às tradições, Herédia disse aos jornalistas: "Acima de tudo é comer muito. Não vale a pena, tenho uma data de jantares de natal. O primeiro será dia 3".

A consoada da atriz costuma ser diferente, pois tenta sempre acolher "quem estiver sozinho" na noite de 24 de dezembro. "Eles vêm ter conosco ou nós vamos ter com eles. Normalmente é assim. Não deixamos ninguém de fora, mas nunca se sabe bem quem sobra", explicou. "O dia 25 já é passado do lado dos Herédias que são mais que as mães".

Já sobre os aniversários, a atriz reforçou o facto de fazer anos no mesmo dia que os filhos.

"Fazemos todos no mesmo dia, é tudo ao mesmo tempo. É um filme. Uma pessoa marca a festa de anos deles e depois sou eu e mais 10 crianças", brincou. "Mas é giro. E este ano vamos fazer asneiradas. Há medida que eles crescem, dá para alinhavar melhor as coisas. Já têm quase a minha idade também. Eu tenho sete, oito... eles fazem seis", concluiu suscitando a gargalhada em todos.