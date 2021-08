A chegada aos 55 anos foi para Carla Andrino inesquecível. Além de ter celebrado a data no paraíso das Maldivas, na companhia do marido, o maestro Mário Rui, a atriz foi 'abraçada' por uma onda de carinho nas redes sociais, nomeadamente com uma mensagem da filha, Marta Andrino.

Como forma de retribuir as mensagens que recebeu ao longo do dia especial, a atriz publicou uma fotografia em que aparece com o companheiro e na legenda deixou um agradecimento.

"Agradeço, do fundo do meu coração, as inúmeras mensagens recebidas, ontem, pelo meu 55 aniversário. É tão bom sentirmo-nos amados. Abraço-vos com ternura e muita GRATIDÃO. O Mário Rui apareceu só para vos mandar um beijinho", escreveu.