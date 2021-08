Carla Andrino celebrou 55 anos este sábado e recebeu da filha, Marta Andrino, uma tocante declaração de amor nas redes sociais. A atriz homenageou a mãe com uma mensagem na qual falou da relação de cumplicidade e companheirismo que partilham.

"Parabéns, minha MÃE. 55 voltas ao sol cheia de luz e a tua energia de leoa. Gostava de ser original naquilo que te escrevo hoje mas não é tarefa fácil. Fica sempre tudo dito quando falamos, a nossa sintonia é para lá do 6.º sentido, a nossa cumplicidade aumenta a cada dia e a referência que és para mim e a admiração que tenho por ti só aumenta a cada conquista tua", começou por escrever.

"Ao cruzar-me com as pessoas, conhecidas e desconhecidas, não há ninguém que não me fale de ti com um carinho absurdo. Sou uma sortuda? Ah pois sou. Das mil e uma coisas que me ensinaste, e ensinas, as três a que mais me agarro são o AMOR no seu todo, a CRENÇA na luta dos meus sonhos e a GRATIDÃO pela vida. Só assim faz sentido. Obrigada por tudo minha mãe. AMO-TE, tu sabes o quanto", rematou.

Marta Andrino, assim como o irmão, Martim, são frutos do casamento de 35 anos de Carla Andrino com o maestro Mário Rui.

