Naomi Watts e a filha Kai 'brilharam' juntas num evento solidário onde marcaram presença na quarta-feira, dia 22 de maio, em Nova Iorque.

Na ocasião, ambas optaram por um look a combinar, com algum 'brilho'. Kai Schreiber, de 16 anos, estava com uma camisola em tons de dourado e brilhante, que combinava com a camisola de Naomi, de 56 anos.

Mãe e filha combinaram as peças com roupas pretas, mas Kai acrescentou umas botas brancas. Veja nas duas imagens que estão na galeria.

