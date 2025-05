Naomi Watts e o ex-companheiro Liev Schreiber estiveram juntos para celebrar uma conquista do filho Sasha, de 17 anos.

Esta segunda-feira, dia 26 de maio, a atriz de 'All's Fair' publicou nas stories da sua página de Instagram imagens do filho vestido a rigor para participar na festa de formatura após terminar o ensino secundário.

Entre as imagens, Naomi Watts destacou uma fotografia em que aparece com o 'ex' e pai do filho, Liev, e com Sasha.

© Instagram_naomiwatts

O ex-casal, que terminou a relação em 2016 após 11 anos juntos, tem ainda em comum a filha Kai, de 16 anos.

