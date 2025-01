Naomi Watts e o marido, Billy Crudup, desfrutaram de umas férias em família, e com amigos, pelos Barbados.

A atriz, de 56 anos, destacou na sua página de Instagram várias imagens em que aparece junto do companheiro e dos filhos, Sasha, de 17 anos, e Kai, de 16, que divide com o 'ex' Liev Schreiber.

"Umas férias perfeitas ao sol. Obrigada Barbados", escreveu na legenda da publicação que fez na rede social esta quinta-feira, dia 2 de janeiro.

