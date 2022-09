Sofia Arruda filmou-se esta quinta-feira, dia 22 de setembro, a comentar as praxes depois de se ter cruzado com essas mesmas atividades.

"Estava aqui no parque e vejo várias associações de praxe com os caloiros. Os caloiros todos sujos, cheios de polpa de tomate, a cantarem cânticos de 'obedecer até à morte'... Tudo isto me faz [cada vez] menos sentido", contou.

A atriz explica que assistiu aos episódios da série 'Praxx', da plataforma Opto, inspirada na tragédia do Meco, uma situação que, na sua opinião, deveria servir para reconsiderar as praxes.

"Este obedecer cegamente às instruções de alguém só para poder pertencer a um grupo não traz nada de bom a ninguém, nem a quem exerce este poder nem a quem se submete a ele", acrescentou.

