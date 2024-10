Foi quando estava no programa 'Júlia', da SIC, que Teresa Guilherme fez questão de frisar que Marco Paulo "não teve uma vida facilitada".

"As pessoas tinham muito preconceito contra ele. As pessoas não era o público, o público adorava-o. Mas a comunicação social, [as rádios não passavam as músicas dele]. Era o poder da voz dele, o poder da comunicação - porque cantar é comunicar - que chegava ao coração das pessoas, e as pessoas se apaixonavam por ele", comentou.

"E isso é a função de um cantor. Mas ele não teve o trabalho facilitado. As pessoas eram muito preconceitos contra ele, porque tinha caracóis, porque era o microfone, porque eram as letras... Tudo servia. Venceu o preconceito contra ele, que foi grande", completou.

De recordar que Marco Paulo morreu esta quinta-feira, dia 24 de outubro, aos 79 anos, vítima de cancro.

