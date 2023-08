Após receber várias mensagens sobre o seu corpo, Joana Machado Madeira decidiu escrever uma mensagem na sua página de Instagram onde fala abertamente da sua forma física.

Ao lado de fotografias em que aparece em topless no meio da praia, começou por escrever: "Olá, sou a Joana e por mais que emagreça dizem sempre que não estou magrinha o suficiente. Como se o magrinha o suficiente fosse alguma medida em que todas devíamos caber. Como se ser magrinha fosse obrigatório. Eu não sou magrinha. Nunca fui. Porque é que tenho de ser? Porque é que não posso só ser. Aquilo que eu quiser".

"Sempre quis ser livre. Foi sempre o que mais quis. Mas estou sempre ouvir coisas. Não mostres as mamas, és mãe. Sou mãe, e as minhas mamas têm estrias. Eu sei. Não preciso que me digam. Mas estou feliz assim. Devias perder uns quilinhos, ficavas melhor. Já tentei, mas eu gosto ter curvas. Eu gosto de ser livre. Eu quero livre. Queremos todas. Porque somos mulheres e somos aquilo que quisermos ser. É só isso", completou.

De recordar que Joana Machado Madeira é mãe de duas meninas, Leonor e Carolina, fruto do casamento com Eduardo Madeira.

