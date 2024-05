"Olá, eu sou a Carla Rodrigues aka Blaya, tenho 36 anos, sou artista e, por isso, há meses em que eu sou mais rica do que os meus pais e outros meses em que eu não sou mais rica que os meus pais". Foi desta forma que Blaya iniciou um desabafo, feito nas redes sociais, e no qual deixou desmistificou a ideia que muitas pessoas têm de que ser artista é sinónimo de riqueza.

A cantora utilizou a rede social TikTok para, de alguma forma, responder à influenciadora Melanie Vicente, que se tornou o centro de uma grande polémica por dizer que era mais rica do que os seus pais e que passava os dias em atividades de lazer, tentando assim provar que é possível ter um estilo de vida diferente do que tem a maioria das pessoas.

Blaya, quase que a responder a estas declarações, falou sobre o seu próprio caso, confessando entretanto que também ela passa por algumas dificuldades financeiras em alguns dos meses.

"O que é que eu fiz esta semana? Chorei pelos cantos da casa porque o primeiro dia do mês estava a chegar e eu tenho 350 mil prestações para pagar. Visto que a vida de artista neste país é instável, todo o final do mês eu entro em depressão porque não sei se vou ter dinheiro para pagar as contas", sublinhou Blaya, que terminou o vídeo de sorriso no rosto.

@blaya_con_dios Eu entendi a melanie! Ela so misturou ali o lazer com trabalho profissional, e acabou por ficar confuso. Mas aproveitei para descrever a minha situaçao. som original - BLAYA

Num outro vídeo, Blaya decidiu responder a um cibernauta que lhe disse que se não pode pagar prestações, então "mais vale não as ter". "Confirmo, tem razão. Infelizmente em outubro fiz uma cirurgia ao joelho que foi 11 mil euros. Nos anos anteriores viemos de uma pandemia e então tem sido um bocado complicado organizar o dinheiro. Mas faz todo o sentido o que esta pessoa está a dizer e concordo", disse então.

