Jessica Athayde marcou presença na manhã desta segunda-feira no programa 'Você Na TV', da TVI, para preparar o pequeno-almoço da apresentadora Maria Botelho Moniz.

Na cozinha, a atriz recordou os seus problemas com o peso.

"Quando estou mais triste ou ansiosa, a primeira coisa que fecha é a garganta", explica Athayde, que há alguns anos viveu um episódio de anorexia nervosa. Distúrbio alimentar com o qual terá de lidar para toda a vida.

Sobre o facto de ter decidido tornar este tema público, Athayde explica que o fez depois de ter sido chamada "gorda" e que o seu objetivo é que as pessoas percebam que devem deixar de fazer comentários semelhantes.

"Falar sobre isto ajuda a que as pessoas não tenham de estar sempre a fazer comentários sobre o meu peso", explica, garantindo que muitas vezes a sua luta com o peso se prende com o facto de estar muito magra. O que nunca foi o seu objetivo.

"Não se diz estás mais magra. Algumas pessoas querem ouvir isto, mas outras não", alerta, por fim, na esperança de conseguir mudar mentalidades.

