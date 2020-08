Jessica Athayde esteve esta segunda-feira no programa 'Você Na TV', da TVI, para fazer o pequeno-almoço da apresentadora Maria Botelho Moniz.

Em conversa com a apresentadora, a atriz recordou o enorme susto que viveu este fim de semana.

O filho de Jessica, o bebé Oliver, de apenas um ano, ficou doente a sério pela primeira vez e teve por isso de fazer um visita ao hospital.

"O meu sábado foi uma merda porque o Oli está doente, esteve nas urgências e levou com um cotonete pelas duas narinas e garganta para fazer o teste à Covid-19 (está negativo)", contou a atriz nas suas redes sociais.

Em conversa com Maria Botelho Moniz, Athayde confessa que não gostou de ver o filho fazer o teste à Covid-19 e que este "sofreu imenso". "Não foi muito agradável", lamenta, explicando que nunca tinha visto o filho assim "tão doente".

Já na publicação de Instagram onde contou aos seguidores o que havia acontecido, Atahyde referir ter ficado aflita com o sofrimento do bebé: "Entre vários exames que teve de fazer para tentar justificar a febre tão alta que tinha. Graças a todos os santinhos de todas as religiões, O Oli está a melhorar mas estamos em modo de casa para não apanhar sol, vento, calor, frio... Remédios de x em x tempo, mimos birras, e naturalmente ver o meu filho em sofrimento deixa-me de coração apertado".

Esta manhã, a mamã babada mostrou-se bem mais animada por ver o filho recuperar.

