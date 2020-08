Jéssica Athayde partilhou esta quarta-feira com os seus seguidores do Instagram uma nova fotografia onde se mostra com o filho ao colo, o bebé Oliver, de um ano.

A imagem voltou a marcar pela ternura e ainda pelo facto de, segundo a mamã babada, deixar claro uma das semelhança entre mãe e filho.

"Ainda dizem que é a cara do pai !Tem o papo igualzinho ao meu", brincou Athayde na legenda da publicação.

Concorda com esta opinião?

