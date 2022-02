São várias as vezes que Júlia Belard fala do seu corpo no Instagram, e esta semana voltou a abordar o tema.

Numa das publicações que fez nas stories esta quinta-feira, começou por destacar o regresso aos treinos.

"Primeiro treino em treino em muito tempo. Foi pouco, mas devagar se vai ao longe", disse. "Queimar isto tudo", destacou ainda.

© Instagram

De seguida, voltou a recorrer à mesma rede social para falar abertamente sobre o corpo e alertar que "não quer", com isto, "passar a ideia de que temos de ser todas iguais e magras".

"Tenho falado da gordura e uma amiga, com muita razão, chamou-me a atenção. Claro que digo estas coisas porque enquanto mulher as sinto muitas vezes, mas cada vez mais aprecio o meu corpo como é e, sobretudo, o que mais me preocupa é estar saudável (e isto é mesmo verdade). Agora, vocês sabem que o meu corpo sofreu muitas alterações ao longo do tempo e, de facto, eu não consigo manter uma disciplina constante por isso continua a sofrer - mais do que se consegue ver aqui - e por isso às vezes acuso pressão", explicou.

© Instagram

"Posto isto, não quero nada passar aquela ideia de que temos de ser todas iguais e magras escanzeladas porque não é nada o que sinto/penso. No fundo o que quero transmitir é que estou há desmaiado tempo em inércia e a alimentar-me mal, e depois sinto as consequências disso... Nas mais pequenas coisas", acrescentou.

© Instagram

Leia Também: "O nosso amor começou com uma história de filme, uma paixão avassaladora"