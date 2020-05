Esta sexta-feira, dia 15, Luana Piovani fez uso das redes sociais para dar resposta a um seguidor. Em causa está o facto do internauta a ter chamado a atenção para as muitas mães que estão a passar dificuldades nesta fase de quarentena e que não têm possibilidades de abdicar das tarefas relacionadas com a casa e os filhos.

"Ela tem as aulas de yoga, musculação e massagem na farmácia. Além de mais, não lava, passa e cozinha, e tem a Angelina que ajuda a cuidar das crianças e a mãe que leva os miúdos para dormir em sua casa vez ou outra. Existem mães que realmente estão a sofrer por cuidar da casa e filhos e não têm no fim do dia uma massagem em seus pés", escreveu o internauta, cita a revista Quem.

Por sua vez, a apresentadora brasileira que está a viver em Portugal não hesitou em oferecer-lhe resposta.

"Lamento por quem não tem a massagem nos pés, mas morro por quem não tem comida em casa. Eu não nasci para ser dona de casa e não tenho o menor constrangimento em dizer isso. Fazem-me falta os ensaios, camarins, textos e cantorias. Dá uma olhada na minha bio, diz, 'atriz, mãe, feliz', e não o contrário", escreveu.

Vale referir que Luana Piovani é mãe de três crianças, fruto do casamento passado com Pedro Scooby. Há cerca de um ano e meio deixou o Brasil e mudou-se de malas e bagagens para Cascais com os filhos.

