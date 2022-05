Depois de ter sido a primeira concorrente do 'Big Brother - Desafio Final' a ter sido expulsa e com apenas duas curtas horas de sono, Débora Neves disponibilizou-se a conversar com a imprensa sobre a sua experiência no jogo.

Ainda que a sua passagem pelo programa tenha durado apenas uma semana, Débora não se arrepende de ter entrado e assume que não hesitou em aceitar o convite. "Não hesitei, eu queria muito", diz.

Dentro do jogo encontrou António e Ana Barbosa, seus principais rivais no anterior reality show onde participou e também agora. Assume que lhe faltou estratégia, mas explica que não conseguiria ser de outra forma por considerar-se uma pessoa "pura e sincera".

"Eles entraram com a missão de me tirarem muito rapidamente do jogo", defende, referindo-se novamente a Ana Barbosa e António.

Débora admite que enviou mensagens a ambos na esperança de reatar uma amizade, mas diz agora ter desistido completamente da ideia depois de ver algumas atitudes que considera serem de quem tem "mau fundo e mau íntimo".

"São atitudes ridículas e estapafúrdias", continua, referindo-se a situações passadas dentro e fora do jogo - como por exemplo o momento em que foi acusada de ter pegado Covid-19 a vários ex-concorrentes numa gala antiga do 'BB'.

Se António e Ana Barbosa estão excluídos da sua lista de amigos, o mesmo não se pode dizer de outros antigos concorrentes. Fazendo frente aos rumores que dão conta de que não fez um único amigo no reality show, esta afirma: "Tenho ligação com alguns, com outros não faço questão".

Ana Morina, João Ligeiro e Rui Pinheiro estão entre as pessoas com que mantém contacto. E precisamente por considerá-lo um amigo, foi com enorme espanto que reagiu ao facto de Rui estar a ser acusado de violência doméstica pela ex-namorada.

"Não fazia ideia. Em quatro meses nós conhecemo-nos bem, mas também não se conhece a pessoa a 100%. Não fazia a menor ideia e estou perplexa", reagiu ao saber das notícias.

No que respeita ao amor, Débora assume-se uma mulher bem resolvida e nega os boatos de que foi para o jogo em busca de um namorado. Ainda que tenha estado mais próxima de Nuno Homem de Sá, a hospedeira garante que o seu interesse nunca foi mais do que uma amizade.

"Eu não me meto com homens casados, que têm mulher. Não gostava que me fizessem isso, já fui traída e vou evitar ao máximo que as pessoas passem mal", nota. "Estou à procura do meu príncipe, mas não estou desesperada à procura do meu príncipe", atira.

Débora foi ainda questionada sobre a polémica que envolveu as votações dos concorrentes durante a semana. A linha telefónica de António Bravo esteve fechada, alegadamente, durante vários dias, o que impossibilitou os espetadores de durante este período de tempo contribuírem para a sua expulsão. "São situações complicadas, claro que não me são indiferentes...", reage a antiga concorrente, dando a entender que situações como esta fazem parte de um 'jogo' exterior à casa e que sabe não conseguir controlar.

Terminada a sua participação no 'Big Brother - Desafio Final', Débora quer agora concentrar-se no seu projeto - Devora By Debbie, através do qual lançou uma linha de tigelas. Para o futuro fica a esperança de ter no seu site outros produtos com a sua marca e de um dia dar uso ao curso de representação. Ainda na televisão e a curto prazo, Débora assume sem medo que quer estrear-se como comentadora.

Leia Também: 'Big Brother - Desafio Final': Débora é expulsa. Eis os novos nomeados