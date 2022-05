A concorrente foi eliminada do reality show da TVI com 51% dos votos do público.

Entre António Bravo, Débora Neves, Francisco Macau e Gonçalo Quinaz, a primeira pessoa a ser expulsa da casa do 'Big Brother - Desafio Final' foi Débora. A concorrente foi eliminada com 51% dos votos, depois de um frente a frente com Gonçalo Quinaz. Para esta semana estão nomeados Francisco Macau, Jaciara Dias, Leandro, Nuno Homem de Sá e Pedro Guedes. Quem é que acha que irá abandonar a casa mais vigiada do país? Leia Também: Bernardo Sousa manda 'indireta' a Gonçalo Quinaz? "Mãos indiscretas" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram