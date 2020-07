Flávio Furtado tem sido um espectador assíduo do 'Big Brother', colaborando também na rubrica cor-de-rosa do 'Você na TV', onde semanalmente revela as suas opiniões sobre o jogo.

Contudo, na noite deste domingo, dia 12, foi por via das redes sociais que fez um comentário acerca do reality show.

"Não me lembro de um reality com tanta desobediência", atirou numa publicação realizada enquanto era emitida a gala.

Vale lembrar que um dos momentos mais marcantes da noite foi a conversa entre Diogo e Cláudio Ramos, a propósito do concorrente se ter recusado em realizar a Curva da Vida.

