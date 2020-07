Na gala deste domingo, dia 12, Cláudio Ramos mostrou-se desagradado com o facto de Diogo se ter recusado em fazer a Curva da Vida - segmento do 'Big Brother' em que os concorrentes recordam os altos e baixos do seu percurso pessoal - e em conversa com o concorrente confrontou-o com a sua postura perante as atividades no jogo.

O empresário justificou-se, afirmando que recorre à ajuda de uma psicóloga duas vezes por semana, dentro da casa, e que essa atividade o deixaria bastante afetado emocional e psicologicamente.

Ainda assim, o apresentador ofereceu alguma resistência, questionando várias vezes Diogo se estava apto para aguentar a pressão do jogo. O concorrente afirmou que sim, mas deixou claro que não realizaria a Curva da Vida de forma alguma, sendo assim o único a abster-se.

Este momento ganhou grande eco nas redes sociais. Fizeram-se notar duras críticas a Cláudio Ramos na legenda da fotografia que partilhou já em estúdio, como é habitual todas as semanas.

Muitos telespectadores consideraram "vergonhosa" a postura do anfitrião, chegando mesmo a afirmar que este fez "bullying" com Diogo.

"Tanto ódio pelo Diogo, Cláudio", "É de lamentar o que está a fazer ao Diogo", "Este interrogatório ao Diogo foi surreal", "Que vergonha! Tenham mais respeito por quem sofre de problemas mentais, nomeadamente de depressão", são algumas das reações que preenchem a caixa de comentários.

Pode rever a conversa entre Cláudio Ramos e Diogo aqui.

