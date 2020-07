Foram emitidas, na gala do 'Big Brother' deste domingo, dia 12, imagens de Teresa a criticar a cumplicidade entre Ana Catharina e Diogo. A sós com Pedro Alves, lançou-lhes duras críticas, afirmando que a ativista "abriu as pernas" para chegar mais longe do jogo.

Ao tomar conhecimento das declarações, a brasileira aproveitou a altura em que estavam todos reunidos na sala para responder à mãe de Tierry.

"As pernas são minhas e eu abro onde, na hora e para quem eu quiser, porque eu sou dona das minhas próprias pernas", afirmou.

As palavras suscitaram um caloroso aplauso em estúdio e, na chegada ao confessionário, Ana Catharina recebeu ainda o apoio de Cláudio Ramos.

"Concordo com o que disse e entendo, porque as minhas também são minhas e abro-as quando bem entendo", elogiou o apresentador, frisando por fim que "cada vez gosta mais" da concorrente.

Veja o momento aqui.

