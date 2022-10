Susana Dias Ramos passou por uma significativa mudança física no último ano. A psicóloga e comentadora do 'Big Brother' perdeu finalmente os quilinhos a mais que uma alteração hormonal lhe provocou e não podia estar mais satisfeita com a sua nova imagem.

Porém, a luta de Susana para conseguir o peso desejado não foi fácil e é com profunda insatisfação que lê os comentários de quem acredita que os números na balança reduziram em poucos meses.

"21 de setembro de 2021. Início de um novo ‘BB’ e eu tinha perdido seis quilos. Sabem fazer contas de há quanto tempo vai? Não me digam que perdi peso em pouco tempo que me matam aos poucos", referiu a comentadora em resposta às mensagens acima referidas.

Susana Dias Ramos passou por um longo processo de perda de peso no qual aliou uma dieta equilibrada e a prática de exercício físico.



© Reprodução Instagram/ Susana Dias Ramos

Leia Também: Susana Dias Ramos substituiu Flávio no Big Brother. As reações à escolha