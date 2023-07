O príncipe Harry e Meghan Markle "formaram um frente unida". Quem o garante é a especialista em realeza britânica, Katie Nicholl, que comentou os rumores de uma alegada crise, notando que não há provas dos mesmos.

As especulações começaram depois de terem surgido informações de que o príncipe teria ido para um hotel de maneira a afastar-se da duquesa de Sussex.

"A minha experiência com o Harry e a Meghan - com quem já estive é que são muito, muito unidos - há um faísca entre eles que sempre me pareceu muito autêntica. Contudo, têm circulado rumores nos últimos meses após o lançamento de 'Na Sombra', o que foi épico para o príncipe Harry, pois tinha o Reino Unido contra ele, o país onde nasceu; ele não é mesmo bem-vindo aqui [Reino Unido]", sublinhou.

"O livro deixou as pessoas desconfiadas. Afastou-o dos amigos e da família e, inevitavelmente, trouxe uma grande pressão [ao casamento]", continua.

Katie lembrou ainda a altura em que Harry andava a promover a biografia sem a companhia de Meghan.

"Essa foi realmente a primeira vez que vimos uma divisão entre eles, porque até então eram uma parceria, e neste momento crucial em que Harry está a fazer a coisa mais ousada e possivelmente mais corajosa da sua vida, ela não está lá. E isso continuou e levou a mais rumores de uma separação, de uma separação no horizonte... no entanto, não há provas. Eles apresentam uma frente muito unida", completa.

