Bárbara Parada desabou em lágrimas na sua primeira noite como concorrente do 'Big Brother - Desafio Final', conforme foi possível ver nas imagens exibidas pelo 'Diário' de ontem, dia 8 de janeiro.

A jovem concorrente teve dificuldades em adormecer e, à conversa com Patrícia Silva, no interior do anexo, confessou que "não estava à espera que fosse tão agressivo" voltar ao programa.

"Isto não é a minha vida. Vale tudo, esquece", referiu ainda. Parece que Bárbara, com estas declarações, se estava a referir aos conflitos com Diana Lopes e Miguel Vicente, que conheceu na edição de 2022 deste reality show.

