Apesar de ter decidido que não iria mostrar o rosto do filho nas redes sociais, pelo menos até este ter idade para saber se quer ou não essa exposição, Rita Pereira não deixa de partilhar as suas experiências enquanto mãe.

Ainda esta segunda-feira, a atriz recorreu às stories da sua página de Instagram para destacar um episódio que viveu com o filho, o pequeno Lôno, de um ano, quando o foi buscar à escola nestes dias marcados pelo mau tempo.

"Pais de Portugal, por favor, é a primeira vez que venho buscar o meu filho à escola e a chover torrencialmente... Alguém me explica como é que se agarra numa criança ao colo, no chapéu-de-chuva e se mete a criança no banco? O chapéu-de-chuva voou pelos ares, a criança ficou toda encharcada, eu fiquei toda encharcada... Queria ter quatro mãos. Como é que vocês fazem quando têm três ou quatro filhos? Não é fácil quando está a chover e se vai buscar as crianças à escola", relatou a atriz no vídeo que pode ver na galeria.

