Junto de uma fotografia dos filhos, Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', voltou a manifestar-se sobre a guerra na Ucrânia.

"Não sei se também têm sentido isto, mas o que mais me tem apetecido nos últimos dias é ir buscá-los à escola e trazê-los para casa. Não me apetece fazer nada, ir a sítios, é como se só estivéssemos bem e protegidos dentro de portas. Eu sei, temos a imensa sorte de viver num país pacífico, um sonho nos tempos que correm (e sempre, na verdade), mas há aqui um nó no estômago que não vai embora", começou por desabafar.

"Fico estranha e desconfortável quando eles não estão por perto, provavelmente porque não consigo abstrair-me das imagens de famílias separadas à força, de histórias de crianças que perderam os pais, de tanta gente que deixou tudo para trás e vai ter de começar do zero sabe Deus onde. Os meus filhos são felizes, mas será que vão ser sempre? Ou o mundo vai só enlouquecer progressivamente e lixar-nos a todos?", acrescentou.

"Há sempre malta esperançosa que diz que depois de períodos negros e de provação nos tornamos todos melhores pessoas (lembram-se da Covid?), mas eu já perdi uma enorme parte da fé na humanidade. Somos capazes do pior e o pior que está para vir é sempre pior do que o anterior. Vou só enrolar os miúdos em papel de bolhas e ficar por aqui quieta", completou.

Leia Também: 'Pipoca Mais Doce' sai à rua em vigília pelos direitos humanos na Ucrânia