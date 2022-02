'A Pipoca Mais Doce' juntou ao vasto leque de pessoas que esta segunda-feira, dia 28, marcou presença no jardim Roque Gameiro, no Cais do Sodré, em Lisboa, para uma vigília pela proteção das vidas e dos direitos humanos na Ucrânia.

Ana Garcia Martins partilhou na sua conta oficial de Instagram uma fotografia onde mostra a sua mão com uma vela acesa na mão.

O evento, recorde-se, foi organizado pela Amnistia Portugal no âmbito da guerra no Leste Europeu (entre a Rússia e a Ucrânia).

Leia Também: Cristina acusada de ganhar dinheiro com "violência doméstica e fascismo"