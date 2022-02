A entrada de Nuno Graciano na casa do 'Big Brother Famosos' continua a dar muito que falar e a gerar nas redes sociais duras críticas à escolha da TVI. Diogo Faro, humorista e autor da página Sensivelmente Idiota, arrasou o canal e Cristina Ferreira.

"A normalização do discurso de ódio e o crescimento do fascismo têm sempre ajuda deste tipo de empresas de comunicação social. Teremos sempre muito a agradecer à TVI e à Tininha, quando as coisas ficarem ainda mais feias", afirma na rede social Instagram, culpando o canal e Cristina - diretora de ficção e entretenimento da TVI e apresentadora do reality show.

"Num mês ganha-se dinheiro com a violência doméstica, no outro com o fascismo. É a beleza do capitalismo", aponta ainda na mesma rede social, referindo-se, ao que tudo indica, à polémica relacionada com a relação entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.

No Twitter, Diogo Faro também se pronunciou conta a entrada no 'BB Famosos' do antigo candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa: "A TVI ama normalizar o Ventura querido com a coelha, o Mário Machado bem comportado, a Maria Vieira divertida, e ter lá a Suzana Garcia e o Quintino Aires a dizer coisas racistas como se fossem normais. Só faltava mesmo meter o facho do Graciano no 'BB famosos'. Ok, Chega TV".

