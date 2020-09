Bárbara Guimarães foi uma das caras conhecidas que marcou presença no programa 'Casa Feliz', da SIC, esta quarta-feira, numa emissão é dedicada a Marco Paulo, que termina hoje os tratamentos contra um cancro no cólon. Tendo sido também doente oncológica, a apresentadora participou no direto para falar do seu testemunho.

"Nunca é um processo em que estamos sozinhos. Temos de ter à nossa volta aqueles que cuidam, são absolutamente essenciais para a tua energia e garra", começou por dizer.

Bárbara garante que não quis aparentar ser forte e que permitiu-se estar frágil perante os outros. "Dizer que temos de ser fortes… não. Temos de assumir a realidade. A pessoa deixa de ter energia, deixa de conseguir fazer certas coisas, e essa batalha contigo própria só vences quando dizes: ‘Ok, o meu corpo não responde à minha mente, tenho de respeitar o meu corpo'. Não queremos ser super-heróis, não queremos ser fortes, é a realidade, é duro".

"Esperança, luz e vitória" diz serem as palavras chave deste período que superou, mas não deixa de constatar que o cancro a tornou outra pessoa. "A vida põe-nos à prova e nós nunca mais somos o que éramos antes", disse.

Questionada sobre como lidou com a perda de cabelo, Bárbara afirma que a aparência não foi uma prioridade. "O cabelo é a última coisa em que tu pensas. Tudo o resto é uma batalha difícil e dura. O que me custou mais não foi cair-me o cabelo, as sobrancelhas, as unhas, deixar de ter sensibilidade nas mãos, nada. Foi o cansaço. A pessoa não consegue subir quatro degraus", lamentou, mas frisou que é importante que os doentes oncológicos "cuidem de si próprios além do cancro".

Na esfera pessoal, confessa que não conversou com os filhos sobre "esta situação", mas o decorrer dos dias acabou por esclarecer qualquer questão. “Não consegui falar abertamente com os meus filhos sobre o cancro. O cabelo caía-me em postas, pensei em cortá-lo logo. Não consegui dizer à minha filha”, confessou, acrescentando que a filha soube de forma ocasional. “Às vezes não conseguimos explicar. No dia a dia revela-se, acontece”.

De volta à vida profissional, a apresentadora garante que está "feliz" e cheia de energia para abraçar novos projetos em televisão e em campanhas publicitárias. "Trabalhar é fundamental", rematou.

Leia Também: "Prestes a entrar numa 'Casa Feliz'", diz Bárbara Guimarães