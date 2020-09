De regresso à SIC, Bárbara Guimarães vai estar, esta quarta-feira, 23 de setembro, à conversa com João Baião e Diana Chaves no programa 'Casa Feliz'. Um momento que a apresentadora fez questão de destacar na sua página de Instagram.

Minutos antes de entrar no ar, Bárbara Guimarães mostrou aos fãs uma fotografia em que aparece a preparar-se para a conversa com os colegas e amigos.

"Bom dia. Prestes a entrar numa 'Casa Feliz'", escreveu na legenda da imagem que começou desde logo a despertar a atenção dos seguidores mais atentos. Veja na publicação abaixo:

Recorde-se que além da entrevista com Marco Paulo, a conversa com Bárbara Guimarães também faz parte da aposta da SIC para fazer frente à estreia do novo programa de Cristina Ferreira na TVI.

