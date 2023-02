São muitos os pedidos de ajuda que já se espalharam pelas redes sociais e Pedro Crispim decidiu também fazer um apelo.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, o comentador de reality shows da TVI começou por escrever: "Existem várias ONG’s a apoiar de diferentes formas as vítimas desta catástrofe, e todas elas precisam de nós (Acesso a água potável e saneamento; Material Médico; Proteção infantil, nomeadamente na identificação de crianças desacompanhadas e reunificação com as suas famílias; Nutrição; Abrigos (tendas) e agasalhos). Juntos podemos fazer mais e melhor, como referiu o Gustavo Carona".

"Para algo acontecer, não basta lamentarmo-nos enquanto ouvimos as notícias na televisão, ou sentirmo-nos devastados ao darmos 'scroll' nas imagens de terror espalhadas pelas redes sociais, tudo isto na maioria dos casos junto da nossa família no conforto de casa… Temos que agir já", realçou, deixando disponíveis os contactos da UNICEF Portugal, "correspondente ao sismo Síria-Turquia".

"Ajudem se e como puderem, seja através desta ou de outra organização. Obrigado", completou.

