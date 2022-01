Joana Diniz deixou que fosse o seu coração 'a falar' ao partilhar na noite de domingo um desabafo profundo onde assume estar a viver uma fase particularmente delicada.

"Não ando bem, ando a disfarçar a minha tristeza e a fazer de conta que não há dias com problemas. Como eu, existem centenas de pessoas assim", revela, preferindo não desvendar, para já, o motivo do seu sofrimento.

"Utilizarei sempre o Instagram para passar uma mensagem positiva ou para vos fazer dar umas gargalhadas, mesmo por dentro estando destruída. Omitir as minhas fragilidades foi uma opção minha. Não sei se todos os dias estarei com disposição para vir aqui, não sei se por momentos estarei desligada ou se apareço a fazer um papel que nem sempre consigo – atriz de mim própria", diz, justificando as suas possíveis reações nos próximos tempos.

Por fim, assumindo que vive tempos conturbados, a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos', apela: "Mas peço-vos que em tempos tão difíceis e num mundo onde todos podemos em algum momento estar frágil que tenhamos compaixão uns com os outros. Uma noite serena a todos e com um amanhecer cheio de vontade de viver, mesmo quando não é tão fácil".

Recorde-se que, recentemente, Joana Diniz preocupou os seus seguidores ao revelar que estaria com um problema de saúde.

