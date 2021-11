Joana Diniz surpreendeu os seus seguidores do Instagram este domingo, dia 28, ao partilhar um desabafo onde confessa estar com um problema de saúde.

A antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' responde a quem a tem questionado sobre o motivo pelo qual parou os treinos no ginásio e confessa: "Então… ando aí com um problema de saúde que ainda ninguém sabe o que é, estou a espera de uma consulta de urgência (que há de ser para o ano, até la dá-me uma travadinha) e fui aconselhada a não treinar".

"Confesso que desde que parei de treinar, sinto-me desmotivada, triste, sem paciência e a autoestima não tem estado nos melhores dias", admite Joana.

"Contudo isto continuo com a minha dieta, com os meus três litros de água, mas parei e a flacidez apareceu, a celulite apareceu, a boa disposição desapareceu e para muitos isso é o menos mas para mim diz muito de mim e do meu dia-a-dia", continua.

Apesar de se sentir "triste" por ter pedido o foco no ginásio, Joana realça que "o mais importante é a saúde" e é nisso que tem agora de focar-se.

Às suas palavras, a jovem ribatejana junta um conjunto de fotografias onde exibe a sua forma física atual em lingerie. "Estas fotos querem dizer que já estive melhor, mas também já estive pior.

Haja saúde que o resto nós vamos trás", termina.

Leia Também: Big Brother: Morina 'voltou', Rafael acabou expulso e há só 3 nomeados