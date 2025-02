Joana Diniz perdeu a paciência com Miguel Vicente durante a cadeira quente que decorreu na casa do 'Secret Story - Desafio Final' após a gala de domingo, 16 de fevereiro.

O concorrente tentou criar um confronto entre Joana Diniz e Daniela Santos, levando a ribatejana a esclarecer alguns pontos sobre a relação de ambas.

"Bates no peito porque agora que és pai as coisas mudaram. Vou dizer-te uma coisa, meu menino, quando estive grávida a minha mãe estava com cancro. Sabes quem foram os únicos amigos que lá estiveram? Foi a Daniela e a prima dela, mais ninguém. Fiquei sozinha nessa altura. Tive a minha filha de 34 semanas e 4 dias, sabes quem é que apareceu duas horas depois? Foi a Daniela. A Daniela para mim pode ter os maiores defeitos do mundo, mas há coisa que nunca me vou esquecer, da gratidão que ela teve para comigo", revelou Joana Diniz.

As duas amigas deixaram de falar há três anos, devido a uma desavença que envolve uma terceira pessoa.

"Há coisas que não me posso esquecer, tenho uma amizade com a Daniela há 20 anos. Há três anos que não me dou com a Daniela, as pessoas lá fora também têm de saber, é um problema que a nós nos diz respeito. Mas, acima de tudo, há uma coisa que tu não sabes aqui o que é - respeito. É isto que tenho pela Daniela, e a Daniela vai ter por mim", referiu ainda.

"A Daniela pode dizer-me coisas que me podem magoar, eu posso dizer coisas que podem magoar a Daniela, mas daí a maltratarmo-nos ou desrespeitarmo-nos mutuamente, vai um grande passo", completou, deixando claro que, ainda que tenham deixado de ser amigas, as duas têm uma relação cordial na qual o passado não é esquecido.

Ao ouvir as palavras da antiga amiga, Daniela Santos não conseguiu conter as lágrimas.

