A estreia do novo programa de Cristina Ferreira contou com várias surpresas ao longo da emissão. Depois do início marcante com a atuação de Mariza, a chegada de Joana Barrios e Cláudio Ramos, chegou o momento de uma entrevista única: Cláudio e Cristina estiveram frente a frente para recordar o momento em que Cláudio saiu da SIC e a chegada da apresentadora à TVI.

Num cenário com fotografias dos últimos dois anos de ambos, com imagens captadas no antigo 'O Programa da Cristina', da SIC, a apresentadora começou por confessar que tiveram um período difícil em que estiveram mais afastados. "Foste a pessoa que me fez mais falta na minha vida televisiva. Tu contaste-me meia hora antes de te vires embora. Tinha de ser assim. Tu tinhas medo quê?", perguntou Cristina.

"Recebi o convite um mês antes de te contar. Na minha cabeça, basicamente já tinha aceite porque a proposta era irrecusável. O projeto era maravilhoso. Mas tinha medo de contar a alguém porque não queria que houvesse fuga de informação e não queria influência de ninguém", começou por explicar Cláudio.

A dada altura, o apresentador ainda ponderou contar a Cristina que ia deixar a SIC e mudar-se para a TVI para apresentar o 'Big Brother'. No entanto, com o entusiasmo da colega e amiga com os projetos futuros para si, não conseguiu fazê-lo. "Sei que tu não me ias dizer não vás, mas sei que tu poderias tentar convencer-me a ficar e eu tinha mesmo de ir. Precisava mesmo", realçou.

"Como tentei sempre que te dessem mais, que fosses mais, tinhas medo que eu fosse pedir [à SIC que não te deixassem sair] e tentassem [melhorar as tuas condições]", acrescentou Cristina.

Cláudio assegurou de seguida que não saiu da SIC por dinheiro. "Saí porque o projeto que ia fazer, sabia que na SIC não conseguia fazê-lo. Tinha tido um reunião com o Daniel há pouco tempo, sai a bem, não há problema nenhum e não tem a ver com dinheiro", explicou, confessando também que foi muito feliz a fazer 'O Programa da Cristina'.

"Tu eras comigo 'O Programa da Cristina'", salientou a apresentadora, recordando o momento em que Cláudio Ramos lhe disse que precisava de falar consigo e depois comunicou a sua saída da SIC.

Cristina lembra que não estava nada à espera da notícia e que lhe custou muito fazer depois o programa sem Cláudio. "Ele só existia contigo. Eras a pessoa perfeita e fazias aquilo como ninguém", afirmou, referindo que o papel de vizinho não era um papel 'inferior' e que tinha quase tanto destaque como o papel de apresentador do formato.

Cláudio, no entanto, lembrou que no dia em que decidiu falar com Cristina, acabou por se emocionar durante 'O Programa da Cristina'. "Sabia que não podia passar daquele dia e sabia que se te contasse não iria voltar ao programa. A minha ideia era ficar até ao limite dos dias", admitiu.

Cristina garante que teve depois os "15 dias mais difíceis da sua vida", falando dos dias que se seguiram à saída de Cláudio.

"Eu deixei de te ver porque sofria muito. Foram muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, sofria porque sabia que te fazia falta ali", explicou Cláudio. O apresentador frisou que não houve nenhuma mágoa, mas que precisou de fazer o "luto".

"Deixaste de ver, nós trocamos só duas ou três mensagens, porque nós temos que ultrapassar o nosso sofrimento, a nossa mágoa, porque nós sabemos que não existe. Aquilo que cada um está a viver é o que tem que viver", destacou Cristina.

Cláudio aproveitou o momento para realçar que em momento nenhum a apresentadora ou a SIC lhe disseram para não ir para a TVI. "Tu foste clara e disseste: 'eu fico triste, mas vai'". O apresentador também elogiou o papel que teve n'O Programa da Cristina' e acredita que foi esse projeto que o levou a conseguir ter novas oportunidades na carreira.

Sobre a estreia no 'Big Brother', Cláudio recorda que ficou triste pelas várias razões que levaram a que o formato fosse alterado por causa da pandemia.

A conversa seguiu com o regresso de Cristina à TVI. Cláudio confessou que assim que soube que a apresentadora iria regressar ao canal, este deixaria de estar à frente do 'Big Brother'. No entanto, realça, sente que esta decisão não foi por "vingança".

"Não achei nunca que tu me tivesses tirado o 'Big Brother' por vingança por duas razões, por causa da conversa que tivemos [na SIC] e porque tu vens como diretora do canal e um diretor de programas a única coisa que quer fazer é que a antena seja um sucesso. A última coisa que ias fazer era prejudicar uma pessoa só porque sim. Nunca achei isso. Nunca me quis manifestar publicamente porque às vezes o silêncio, as pessoas fazem as leituras que quiserem. Acho que foram muito injustos contigo. Tentei explicar as razões, mas não posso contar tudo", disse Cláudio, afirmando que conseguiu cumprir o sonho de apresentar o reality show, mas que o programa não é seu. Ainda assim, confessou, custou-lhe muito ver a primeira gala de Teresa Guilherme. "Não vou mentir".

Os novos projetos de Cláudio na TVI continuam em segredo, mas o apresentador garante que vai realizar outro "sonho".

Sobre o momento em que contou a Cláudio o que estava a preparar para si, Cristina lembra que o colega e amigo ficou muito emocionado, com as lágrimas nos olhos. "Continuem a dizer que sou vingativa, traidora... porque eu já vi o brilho no teu olhar. Sei que aquilo que vais fazer é aquilo para o qual nascestes", afirmou Cristina.

