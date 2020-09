Joana Barrios já tinha sido anunciada na TVI e eis que chegou o dia de estreia também para a atriz. Depois de ter começado a trabalhar com Cristina Ferreira na SIC, n'O Programa da Cristina', Joana veio com a apresentadora para a TVI, onde irá desempenhar as mesmas funções que tinha na estação de Paços de Arcos. Pelo menos foi o que deu a entender os primeiros minutos do novo programa de Cristina Ferreira.

Depois de ter dado início ao 'Dia de Cristina', a apresentadora destacou a caixa que tinha no meio do estúdio, referindo que quando a mesma se abrisse iria ser para apresentar uma surpresa. A primeira foi Joana Barrios.

"A Joana é uma das pessoas da minha vida. Ela entrou devagarinho, começamos a trabalhar juntas mais intensamente de há dois anos para cá. Estabelecemos aqui uma ligação para a vida inteira", disse Cristina Ferreira.

De referir que a caixa que tem no estúdio é um grande plataforma movível que vai rodando e apresentando cenários diferentes.

Leia Também: Já está no ar a primeira emissão do 'Dia de Cristina'