Como já tinha sido anunciado, o 'Dia de Cristina' foi para o ar pela primeira vez hoje, dia 23 de setembro. Uma emissão que começou com a atuação ao vivo da fadista Mariza, que cantou o tema 'Melhor de Mim'.

Durante a atuação, Cristina Ferreira desceu pelas escadas a cantar: "A vida que segue e não espera pela gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar [...]".

Para este momento especial, a apresentadora escolheu um elegante vestido vermelho com um sapatos de salto alto prateados e cheios de brilho.

Logo após a atuação, Cristina conversou com Mariza e referiu que a música que tinha acabado de cantar a "acompanhou em todas as mudanças".

"É este o 'Dia de Cristina' e eu consegui ter-te", começou por dizer. "[A música] acompanhou-me em todas as mudanças, de uma forma quase inacreditável. Quando estava naquele turbilhão de emoções, à espera que a tormenta passasse, cada vez que eu entrava no carro eras tu, na rádio, que aprecias. E sempre a dizer-me isto: 'É preciso perder para depois se ganhar', acrescentou, confessando o quanto a música de Mariza serviu como inspiração e lhe deu força.

De seguida, a fadista fez questão de dar os parabéns à apresentadora e desejar-lhe as maiores felicidades nesta nova etapa.

O programa continuou com Cristina a chamar ao palco a jovem cantora holandesa que venceu um programa no seu país, 'We Want More', a cantar fados portugueses, incluindo temas de Mariza, ao lado do guitarrista português Tiago Lageira.

