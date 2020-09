O novo programa de Cristina Ferreira começou com momento que fiz lembrar 'O Programa da Cristina'. Depois de dar as boas-vindas aos telespectadores ao lado de Mariza, Cristina Ferreira trouxe para junto de si Joana Barrios. Mas não ficou por aqui.

"Falta aqui uma pessoa que a vida me deu nos últimos tempos e que depois resolveu por-nos à prova, e que disse assim: então deixa cá ver se vocês são tão amigos, como é que é se um fosse embora. E depois, de repente, o que foi embora percebe que a que lá ficou vem para junto dele outra vez. Estamos novamente juntos e hoje é o dia em que nos encontramos em televisão. Aí vem o meu Cláudio Ramos", disse, anunciando assim a entrada do colega e amigo, com quem começou a trabalhar na SIC.

Depois de um forte abraço entre os apresentadores, os três juntaram de novo, após terem estado juntos pela última vez n'O Programa da Cristina', criando assim o mesmo ambiente e dinâmica que tinham no programa da SIC.

De seguida, Cláudio e Cristiana comentaram as notícias da imprensa cor-de-rosa, e ao falarem de Fernanda Serrano e do namoro da atriz que já dura há meses, Cláudio disse: "Já dura há meses, ainda estávamos todos a viver na SIC".

"Entretanto achamos que aquele caminho já não era o nosso", acrescentou Cristina, entre gargalhadas. "Duraram mais eles neste momento do que nós ali", continuou Cláudio.

Seguiu-se o programa com uma novidade: Cláudio Ramos vai estrear-se no 'Somos Portugal' já no próximo domingo, dia 27 de setembro.

