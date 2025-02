Cristina Ferreira teve um um fim de tarde como gosta: tranquilo e com o mar como fundo.

A apresentadora da TVI partilhou com os seguidores todas as tarefas que conseguiu cumprir esta quarta-feira, 5 de fevereiro.

"Consegui caminhar no final do dia. Fui à Ericeira, bebi um cappuccino, comi uma torrada e fiz cinco quilómetros à beira mar. O pôr do sol estava lindo", confessou Cristina Ferreira.

A colega de Cláudio Ramos ainda teve tempo para pôr a conversa em dia com um amigo próximo. "No regresso a casa o Kasha ligou-me. Falámos de felicidade e, no fim, a última coisa que disse foi: 'Respira. Seguimos juntos'".

