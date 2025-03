Cristina Ferreira partilhou um pouco da sua rotina de sábado na conta de Instagram e desabafou sobre o clima.

"Fico muita enervada com os sábados em que não dá para caminhar. Às 8 da manhã já estava na Ericeira. Não duelos como dizem os meus. Não chovia mas está vento. Muito. Comi o de sempre. Pão, galão sem lactose e um pão de Deus, para abençoar o fim de semana. Já fiz as compras da semana e enchi a fruteira. É das coisas que mais gosto em casa, uma fruteira cheia. Herdei da minha avó que, vivia sozinha mas comprava fruta para 5 ou 6. Já arrumei tudo nos sítios e pus-me a folhear um livro que me chegou esta semana", partilhou com os seguidores.

A apresentadora revelou ainda que se prepara para umas férias: "Estou quase a embarcar numa nova viagem. Vou ver o que ponho na mala (adivinham para onde?)."